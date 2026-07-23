Una scelta inedita in questo ritiro di Pinzolo: Abate ha diviso la squadra in due. Nella giornata di ieri, mercoledì 22 luglio, la formazione granata ha sfidato l'Alcione Milano nella seconda amichevole di questa permanenza in Val Rendena. A differenza della prima gara, non si è vista una rivoluzione totale al 45': Abate ha tenuto alcuni giocatori in campo anche oltre l'ora, con un elemento che ha giocato anche per quasi tutto il match. Da questo dato, una spartizione netta dell'organico: una divisione importante dei carichi.

Abate divide il gruppo: il riassunto dell'allenamento

In riferimento all'amichevole di ieri, è stato subito evidente come i granata abbiano accusato gli importanti carichi messi nelle gambe dal tecnico. I giocatori del Torino sono risultati meno mobili rispetto al primo match e, nonostante le indicazioni tattiche siano state comunque molte ed evidenti, la formazione granata è risultata meno mobile rispetto a quanto atteso. Così arriva la scelta da parte del tecnico di suddividere la gestione dei carichi per minuti giocati. Chi è rimasto in campo per più tempo ha svolto un lavoro fisico, atletico, di recupero, in palestra: è il caso dei portieri che hanno giocato,, come dei difensori, come dei centrocampisti. Così anchee i trequartisti

Sul campo principale, invece, Abate ha spinto tanto sull'intensità in costruzione sugli esterni. Presenti i giocatori che ieri non hanno avuto grosso minutaggio, o comunque inferiore all'ora. Ecco quindi Pellini, Carrascosa e Dellavalle tra i difensori, Dembélé, Bianay Balcot, Kugyela e Aboukhlal per gli esterni. Con loro Gabellini, Simeone, Oristanio e Dalla Vecchia. Aggregato a questo gruppo anche Ché Adams, che sta rimettendo intensità nelle gambe recuperando i carichi dei giorni persi nella prima settimana di ritiro. Cereser e Brezzo in porta. Lavoro completamente differenziato, dunque, per due gruppi distinti. Infine, sul campo secondario hanno lavorato Ilic, Zapata e Anjorin. Il primo ha corricchiato dopo essere uscito malconcio dall'amichevole contro l'Alcione (colpo alla schiena subito), mentre gli altri due hanno lavorato sugli allunghi restituendo buone sensazioni allo staff.