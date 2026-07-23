Prima grande occasione nel calcio che conta per Romeo Sandrucci. Nei giorni precedenti il talentoso giocatore del Torino era finito nel mirino della Juve Stabia, squadra che milita in Serie B e di cui Ignazio Abate è stato allenatore nella passata annata di cadetteria. L'accordo tra le parti era stato raggiunto, in un'operazione che ricorda molto quella di Alessio Cacciamani. I tifosi del Torino si augurano che il percorso possa essere lo stesso anche per Sandrucci, che nell'ultima stagione di Primavera 1 ha siglato 7 gol e confezionato due assist. Il giocatore lascia il club a titolo temporaneo, pronto a giocarsi le sue carte nel calcio dei grandi. Di seguito il comunicato ufficiale del Torino.

Torino, il comunicato ufficiale su Sandrucci

TURIN, ITALY - MARCH 4: Romeo Sandrucci during Torino FC U20 v Cagliari Calcio U20 - Primavera 1 on March 4, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto alla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romeo Sandrucci. Il Torino saluta Romeo con un affettuoso in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale".