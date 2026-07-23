Nei giorni scorsi il Torino ha presentato la seconda divisa della squadra in vista della stagione 26/27. Dalla spalla sinistra al fianco destro, una banda obliqua percorre la seconda divisa del Torino e simboleggia il legame indissolubile con il River Plate. Non è la prima volta nella storia dei due club che si creano divise per questa "Eterna Amistad". Non è un caso isolato nella storia granata, già la terza maglia della precedente stagione richiamava a questo legame fortissimo. Nei giorni precedenti la redazione di Toro News aveva proposto il sondaggio relativo al gradimento dei tifosi granata proprio sulla seconda divisa.

Torino, i tifosi promuovono la seconda maglia

Un vero e proprio plebiscito per la seconda maglia. A tantissimi tifosi del Torino la maglia è piaciuta. Il sondaggio parla chiaro. L'85% dei supporters granata ha promosso la maglia (344 i voti). Nettamente più basse le percentuali rimanenti. Il 10% ha votato per il "Carina, ma non entusiasmante", mentre solo il 3% ha votato no.