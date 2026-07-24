Dov'è finito Wisdom Acquah? In questi giorni in tanti se lo sono chiesti. Il forte centrocampista classe 2007, vera e propria colonna della mediana della Primavera nella stagione 2025/2026, aveva iniziato lo scorso 13 luglio il ritiro con la prima squadra di Ignazio Abate a Pinzolo ma complice un infortunio occorso proprio nelle prime battute in terra trentina è stato rimandato a Torino per accertamenti ed esami strumentali. In questa fase è quindi in città e si sta sottoponendo a una fase riabilitativa. Quando sarà ultimata, potrà iniziare a lavorare presumibilmente insieme alla Primavera di Francesco Baldini. In primo luogo bisognerà lavorare sulla sua condizione fisica al fine di far recuperare al ragazzo il tempo perduto in Val Rendena, poi potrà ritrovare il pallone e il campo da gioco. La strada è pertanto ancora lunga e i tempi del rientro non sono facilmente quantificabili.

La ricostruzione di mister Francesco Baldini su Acquah

"Si è infortunato e sta facendo riabilitazione, non l'ho ancora visto --. Con Wisdom ho un ottimo rapporto. Appena torneremo a Torino, se lavorerà con noi, dovrà gradualmente alzare il livello della fatica recuperando i carichi che i suoi compagni hanno accumulato in ritiro. Gli spetta un po' di fatica, ora però è fondamentale che si riprenda bene dall'infortunio e poi lo farò lavorare prima di rimetterlo in campo". Naturalmente, ed è retorico dirlo, si tratta di un vero peccato per Acquah, soprattutto agli albori di una stagione davvero importante, quella da secondo anno Primavera.