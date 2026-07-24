Tuttosport oggi si sofferma sul nuovo tentativo del Torino per Nicolò Fortini. Il Toro aveva provato a portarlo in granata già a gennaio, ma la pista si era raffreddata per via delle distanze tra le due società nella valutazione economica del terzino. Ma il difensore nato a Camaiore non ha rinnovato con i Viola e il club fiorentino è ora costretto ad abbassare le pretese. Il quotidiano sportivo torinese scrive: "Il giocatore scalpita e punta a tornare protagonista dopo l'annata anonima vissuta in Toscana, dove ha trovato poco spazio, chiuso da Gosens e Parisi". Abate lo apprezza dai tempi della Primavera e i due sono stati vicini a lavorare insieme alla Juve Stabia: "Ecco perché Fortini stuzzica l'appetito del Torino, propenso a puntellare la batteria degli esterni dopo l'addio di Lazaro e quello ormai prossimo di Biraghi".

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