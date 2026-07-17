A seguito della conclusione della seduta mattutina della quinta giornata di ritiro a Pinzolo e del meet and greet con i tifosi, un nutrito gruppo di calciatori granata, tra i quali molti giovani, si sono fermati per una ventina di minuti al fiume Sarca, situato vicino al campo di allenamento per sciogliere la muscolatura, dopo l'allenamento situazionale con una lunga fase di corsa: Ecco la lista dei giocatori presenti al fiume, con una buona fetta di calciatori giovani e aggregati dalla Primavera granata: Njie, Dembele, Ismajli, Aboukhlal, Coco, Dellavalle, Kugyela, Carrascosa, Luongo, Cacciamani, Cereser, Gineitis, Dalla Vecchia, Biraghi. La squadra farà adesso ritorno in hotel per il pranzo e il riposo, in vista della sessione di questo pomeriggio prevista per le 17.30.

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