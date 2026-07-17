Numerosi calciatori granata, a seguito della fine dell'allenamento mattutino nel ritiro a Pinzolo, hanno partecipato al meet and greet con i tifosi presenti lì a seguirli. Il gruppo di giocatori che si è fermato a firmare autografi, scattare foto e chiacchierare con i sostenitori del Torino è composto da: Gineitis, Njie, Dembele, Cereser, Luongo, Dallavecchia, Carrascosa, Kugyela, Ismajli, Aboukhlal, Coco, Cacciamani, Biraghi e Dellavalle. La squadra, dopo una sosta al fiume vicino al campo d'allenamento, farà ritorno in hotel per pranzare e riposarsi per la seduta prevista questo pomeriggio per le 17.30.

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