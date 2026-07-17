Tragico lutto per Silvio Baldini e la sua famiglia. Si è spenta a 30 anni la figlia Valentina, affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica. L'attuale ct dell'Italia aveva raccontato pubblicamente a più riprese quanto fosse legato alla figlia e quanto lei fosse fonte d'ispirazione nel suo percorso personale e professionale. Li legava un amore incondizionato, con Valentina che ha svolto un ruolo essenziale nel plasmare la sua filosofia di vita e poi il suo modo di allenare e rapportarsi con i calciatori. A Silvio Baldini e tutta la sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Toro News.