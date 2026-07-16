Lys Gomis riprende a giocare a calcio e lo fa dalla terza categoria. Il Gruppo Sportivo Passatore ASD ha ingaggiato l'ex estremo difensore granata per la prossima stagione. Il portiere senegalese, con un passato anche nel Lecce, nel Trapani e nel Frosinone, riparte così dai dilettanti ed è pronto alla sua nuova avventura con la squadra piemontese e nella città nativa.

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