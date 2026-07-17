L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un focus su Casadei, presentatosi davvero in forma al ritiro estivo granata a Pinzolo. Il centrocampista italiano ex Chelsea è sugli scudi, come testimonia la Rosea: "A Pin­zolo si è pre­sen­tato tirato a lucido, anzi tira­tis­simo, come non si era mai visto da quando veste il gra­nata. Forse, un ini­zio di sta­gione così in forma “Cesa­rone” non l’aveva mai vis­suto in car­riera". Il classe 2003 è chiamato al salto di qualità nella prossima stagione: "Il fatto di essersi ripre­sen­tato così in forma ai nastri di par­tenza sarà anche il segnale di una nuova matu­rità sul piano della men­ta­lità". Il quotidiano del gruppo RCS si sofferma poi su una sua nuova posizione in campo per l'immediato futuro al Toro: "Le prime ami­che­voli (domani con­tro il Pin­zolo Val­ren­dena, poi mer­co­ledì con l’Alcione Milano) ser­vi­ranno degli spunti più sostan­ziali, però intanto il mes­sag­gio che emerge dal cen­tro spor­tivo Pineta di Pin­zolo è che il futuro di Casa­dei sarà sem­pre più vicino alla porta avver­sa­ria. Abate lo sta pro­vando sta­bil­mente sulla linea dei tre­quar­ti­sti nel 3-4-2-1 di cui sta get­tando le basi in ritiro".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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