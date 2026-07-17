Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Cosa ne pensano i tifosi del lavoro sulla fase difensiva? (VIDEO)
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con un focus su Casadei, presentatosi davvero in forma al ritiro estivo granata a Pinzolo. Il centrocampista italiano ex Chelsea è sugli scudi, come testimonia la Rosea: "A Pinzolo si è presentato tirato a lucido, anzi tiratissimo, come non si era mai visto da quando veste il granata. Forse, un inizio di stagione così in forma “Cesarone” non l’aveva mai vissuto in carriera". Il classe 2003 è chiamato al salto di qualità nella prossima stagione: "Il fatto di essersi ripresentato così in forma ai nastri di partenza sarà anche il segnale di una nuova maturità sul piano della mentalità". Il quotidiano del gruppo RCS si sofferma poi su una sua nuova posizione in campo per l'immediato futuro al Toro: "Le prime amichevoli (domani contro il Pinzolo Valrendena, poi mercoledì con l’Alcione Milano) serviranno degli spunti più sostanziali, però intanto il messaggio che emerge dal centro sportivo Pineta di Pinzolo è che il futuro di Casadei sarà sempre più vicino alla porta avversaria. Abate lo sta provando stabilmente sulla linea dei trequartisti nel 3-4-2-1 di cui sta gettando le basi in ritiro".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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