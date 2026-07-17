Il Corriere Torino oggi si sofferma sul ruolo da guida che Alberto Paleari sta ricoprendo nel ritiro del Torino a Pinzolo. L'edizione torinese del quotidiano infatti scrive: "Dalla linea di fondo oppure a bordo campo il portierone granata non smette mai di incitare i compagni, in particolare i più giovani". L'estremo difensore granata conferma le sue vesti da leader e quanto sia importante per la coesione dello spogliatoio granata e disponibile con i sostenitori: "Urla, si sbraccia, scherza ed esulta per un gol di Simeone come se fosse già iniziato il campionato. Poi porta i giovani colleghi di reparto in riva al Sarca e al ritorno i ferma con i tifosi per firmare autografi e posare per qualche selfie".

Nell'articolo c'è spazio anche per le parole del sindaco di Pinzolo sul divieto imposto dal prefetto di Trento di assistere alle amichevoli in programma nel ritiro a tutti i residenti in Piemonte: "Siamo dispiaciuti, questa vicenda danneggia gli operatori turistici e il territorio, ma noi siamo profondamente legati al Torino e al Piemonte. Speriamo in una soluzione"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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