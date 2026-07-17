Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino

Federico Marchesi
Copertina video riassunto allenamento mattutino del quarto giorno di ritiro a Pinzolo

(VIDEO) - Il riassunto dell'allenamento mattutino del quarto giorno a Pinzolo

Il Corriere Torino oggi si sofferma sul ruolo da guida che Alberto Paleari sta ricoprendo nel ritiro del Torino a Pinzolo. L'edizione torinese del quotidiano infatti scrive: "Dalla linea di fondo oppure a bordo campo il portierone granata non smette mai di incitare i compagni, in particolare i più giovani". L'estremo difensore granata conferma le sue vesti da leader e quanto sia importante per la coesione dello spogliatoio granata e disponibile con i sostenitori: "Urla, si sbraccia, scherza ed esulta per un gol di Simeone come se fosse già iniziato il campionato. Poi porta i giovani colleghi di reparto in riva al Sarca e al ritorno i ferma con i tifosi per firmare autografi e posare per qualche selfie".

Corriere Torino rassegna

Nell'articolo c'è spazio anche per le parole del sindaco di Pinzolo sul divieto imposto dal prefetto di Trento di assistere alle amichevoli in programma nel ritiro a tutti i residenti in Piemonte: "Siamo dispiaciuti, questa vicenda danneggia gli operatori turistici e il territorio, ma noi siamo profondamente legati al Torino e al Piemonte. Speriamo in una soluzione"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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