Diego Mascardi si è finalmente allenato per la prima volta con il Toro di Abate. Il portiere ex Spezia si trovava già da due giorni a Pinzolo e si attendeva l'ufficialità, arrivata ieri, per procedere con la prima sessione di allenamento ufficiale. Si è conclusa dunque la telenovela che lo ha visto protagonista nella trattativa che si è prolungata con lo Spezia, con il portiere classe 2006 che nel suo primo allenamento non si è allenato con i compagni.

Infatti già prima delle 10:00, orario previsto per l'inizio della seduta mattutina del quinto giorno del ritiro a Pinzolo, ha svolto allenamento individuale con due preparatori. Per Mascardi tanta voglia di vivere in prima persona, dopo giorni di trattative, la sua nuova esperienza a tinte granata alla corte di Ignazio Abate.

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