Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni a margine dell'evento di presentazione della nona edizione del Festival dello Sport. Il proprietario del Gruppo RCS ha sottolineato come sia necessario ripartire e ricostruire dalle nuove leve, ricordando il Toro degli anni' '80-'90: "Nel Torino eravamo squadre straordinarie a livello di giovani negli anni '80-'90 con Vatta e Bonetto alla guida del vivaio". Cairo ha poi sottolineato il lavoro in questo senso che sta svolgendo la società granata con Ludergnani: "Dal 2021 con Ludergnani a capo delle giovanili, pensiamo molto ai più giovani: non solo alla Primavera, ma anche e soprattutto all'Under 13 e 14".

Il pensiero di Cairo sulla rifondazione dal settore giovanile parte comunque da un apprezzamento nei confronti del nuovo presidente del calcio italiano: "C'è un nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò,che stimo e che ha fatto benissimo alla guida del Coni. Ha scelto un grande come Paolo Maldini nel ruolo di presidente del Club Italia che lavorerà in sinergia con Leonardo. Per il ct, c'è un tentativo di altissimo profilo come quello per il Guardiola. Si tratta di una cosa importante non perché ci sarà di sicuro un grande ct, ma perché questa mossa va nell'ottica di una rifondazione del calcio, partendo a livello giovanile". Quindi il modello Spagna: "Ha fatto tanto con i giovani e ha conquistato in questi anni una serie di trionfi in Europa e nel mondo. Questa riforma dobbiamo farla anche noi con il Club Italia". Cairo chiede una collaborazione tra calcio e Stato: "Bisogna rifondare il nostro movimento partendo dalle fondamenta e dalle strutture sulle quali dobbiamo intervenire con la collaborazione della politica. Fino ad adesso questa sinergia non c'è stata. Vedo proprietari che vogliono fare lo stadio ma poi non ci riescono". E la fiducia rinnovata nei confronti di chi, ora, guiderà il movimento: "Mi aspetto che Malagò e Maldini facciano scelte di grande profilo e facciano bene".