Ignazio Abate non smette di sorprendere. L'ex tecnico della Juve Stabia, forte della sua giovane età, della sua spigliatezza e della sua preparazione, sta portando ogni giorno tanti concetti al campo sportivo "Pineta". La squadra, nei limiti degli uomini a disposizione, sembra rispondere bene. Oggi, mercoledì, alle ore 17.30 ci sarà un test più provante rispetto a quello di sabato scorso. L'avversario sarà l'Alcione Milano, squadra di Serie C (qui l'approfondimento sulla storia del terzo club meneghino). Nella mattinata di Pinzolo non sono mancate le novità, quasi inaspettate. Detto che l'Alcione giocherà con la difesa a quattro (4-3-1-2 che potrebbe diventare 4-3-2-1), ci sono stati dei cambiamenti nel modulo di partenza provato da Abate. In effetti, si è visto un lavoro in fase di non possesso sulla retroguardia a quattro. Ecco quindi che gli undici provati sono stati differenti rispetto a quelli di ieri. Nella giornata di ieri avevamo parlato di un 3-4-2-1 così composto: Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Dembele, Gineitis, Luongo, Cacciamani; Casadei, Oristanio; Simeone.

Ecco la difesa a quattro. Ma tutto è facilmente rimodulabile

Di seguito invece come si è trasformato l'undici odierno con il passaggio a quattro: Mascardi; Dembele, Coco, Ismajli, Biraghi; Gineitis, Luongo; Casadei, Njie, Cacciamani; Simeone.alzando Dembele e abbassando Cacciamani (in questo caso si ripassa velocemente al 3-4-2-1). C'è volontà di imprevedibilità nel Torino di Abate ed è emerso benissimo nelle esercitazioni di questi giorni.. Analizzato l'undici che ha lavorato sulla fase di non possesso, bisogna anche soffermarsi sull'altro undici, quello che invece muoveva il pallone. Queste le scelte fondate sul 3-5-1-1: Paleari; Dellavalle, Pellini, Carrascosa; Oristanio, Bianay Balcot, Ilic, Dalla Vecchia, Aboukhlal; Gabellini; Kulenovic. Anche in questo caso da segnalare che quando si alza Oristanio, si allarga Bianay Balcot e si ricostruisce il 3-4-2-1. Nei due undici provati assenti Ilkhan () e Zapata (), oltre a Adams che è tornato soltanto a inizio settimana dalle ferie post-Mondiale e quindi ha ancora bisogno di tempo per acquisire un minimo di condizione.