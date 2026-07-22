Dopo i giorni di lavoro differenziato e la necessaria cautela dello staff medico granata, Emirhan Ilkhan ha fatto il primo passo verso il rientro. Questa mattina - 22 luglio - a Pinzolo, il centrocampista turco è tornato a correre sul campo secondario, riprendendo gradualmente il lavoro dopo il sovraccarico muscolare alla coscia destra emerso dagli esami strumentali.

Il programma per il classe 2004 prevede un recupero senza forzature: l'obiettivo è aumentare progressivamente i carichi nei prossimi giorni, continuando con un lavoro personalizzato prima di riaggregarsi al gruppo con il Torino che ha preferito evitare qualsiasi rischio, gestendo con attenzione il rientro del giocatore. Ilkhan, che al termine dell'allenamento di ieri era apparso sereno tra autografi e foto con i tifosi, ha quindi iniziato il percorso che dovrà riportarlo a disposizione di Ignazio Abate.