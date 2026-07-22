Un volto familiare e una presenza dal forte richiamo granata si è presentata a Pinzolo nella mattinata del 22 luglio. Durante l’allenamento della squadra di Ignazio Abate, si è visto anche Giancarlo Camolese, arrivato in Trentino nelle vesti di vicepresidente dell’AIAC, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, guidata da Renzo Ulivieri. La delegazione dell’associazione sta facendo visita ai ritiri estivi dei club di Serie A e di Serie B per confrontarsi con tecnici e staff, e proprio per questo oggi ha fatto tappa anche in casa granata. Negli scorsi giorni era stato al ritiro dell'Arezzo di Bucchi e a quello del Bologna di Tedesco, prima ancora a quello dell'Atalanta di Sarri.

Camolese non è un semplice ospite per il Torino: il suo legame con il club è profondo. Prima da giocatore e poi da allenatore, vice e tecnico della prima squadra, ha vissuto diverse pagine della storia granata. Il ricordo più forte resta legato alla panchina tra il 2000 e il 2002, quando nell’ottobre del 2000 subentrò a Gigi Simoni e guidò il Toro alla promozione in Serie A da primo classificato in Serie B. Camolese tornò poi alla guida del Torino nel 2009, chiamato al posto di Walter Novellino sul finale di una stagione complicata, senza però riuscire a evitare la retrocessione. Oggi il suo ruolo è diverso, ma il rapporto con il mondo granata resta intatto e nella visita a Pinzolo ha avuto modo di confrontarsi con l'ambiente, in particolar modo con Ignazio Abate (suo ex giocatore proprio ai tempi del Torino nella primavera del 2009) e con Alessandro Gazzi.