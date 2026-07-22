Le ultime novità di mercato per quanto riguarda alcune delle squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A
Cairo: “Guardiola? La scelta del ct deve essere strategica e tattica” (VIDEO)
Calciomercato Serie A
La Coppa del Mondo in Messico, Usa e Canada è ormai alle spalle e tra meno di un mese inizierà il nuovo campionato di Serie A. Parallelamente al termine della competizione più importante del pianeta calcistico, è in moto l'intricato filone del calciomercato. La Serie A osserverà con attenzione, con le venti partecipanti alla costante ricerca di profili con cui potenziare le rispettive rose. Tra colpi in prospettiva e innesti già pronti, il calcio entra in una fase calda e vibrante sotto ogni punto di vista. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e grandi addii.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti