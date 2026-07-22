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Calciomercato Serie A

La Coppa del Mondo in Messico, Usa e Canada è ormai alle spalle e tra meno di un mese inizierà il nuovo campionato di Serie A. Parallelamente al termine della competizione più importante del pianeta calcistico, è in moto l'intricato filone del calciomercato. La Serie A osserverà con attenzione, con le venti partecipanti alla costante ricerca di profili con cui potenziare le rispettive rose. Tra colpi in prospettiva e innesti già pronti, il calcio entra in una fase calda e vibrante sotto ogni punto di vista. Ecco il punto della giornata sul mercato italiano, tra cessioni, acquisti, ritorni e grandi addii.

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