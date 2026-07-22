Rimbalzano voci dal Senegal di un Toro pronto a rinforzare il proprio reparto offensivo con un acquisto dalle interessanti aspettative. I granata, dopo Oristanio, sono in fase avanzata nella trattativa che porta a Bamba Dieng, punta centrale in forza lo scorso anno al Lorient e ora svincolato. Il senegalese è stato convocato dalla sua nazionale in questi Mondiali, ma non è riuscito ad incidere, ma è al contempo reduce da una buona stagione con il club di Ligue 1 con 16 gol e 1 assist stagionali. La contrattazione prosegue ma il Toro si avvicina al 26enne nato a Pikine.

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