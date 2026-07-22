Con il campionato di Serie A che si avvicina, in casa granata è tempo di riflessioni. Abate è in ritiro con la squadra ed ha iniziato la preparazione estiva mentre il ds Petrachi sta operando sul mercato per rinforzare la rosa. Intanto il presidente Urbano Cairo si è detto soddisfatto e fiducioso: “Io ho fatto un passo indietro. Non ho partecipato alla presentazione del nuovo mister Abate, cosa che ha fatto invece Petrachi in mia vece. Credo che ora bisogna lasciar lavorare Abate aiutandolo con qualche innesto di mercato”.

Cairo al Festival dello Sport: "Stiamo lavorando con Petrachi"

Il presidente granata ha parlatoe ha confermato di aver voluto fare un passo indietro per lasciare lavorare serenamente il nuovo tecnico e il direttore sportivo Gianluca Petrachi, concentrandosi sugli innesti di mercato necessari per rinforzare la rosa: “Stiamo lavorando con Petrachi per fare le cose il più rapidamente possibile sul mercato. Io seguo tutto ma ora mi sembra importante lasciar lavorare bene e insieme Petrachi e Abate. Abate sta facendo bene sul campo, mi sta piacendo. Siamo ancora all’inizio ed è presto per dirlo però le sensazioni iniziali sono molto positive”.