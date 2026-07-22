Il Torino si prepara ad affrontare il secondo test del proprio precampionato dopo il 13-0 rifilato al Pinzolo nella prima uscita estiva. Oggi alle 17:30, sempre sul campo di Pinzolo, la squadra di Ignazio Abate sfiderà l'Alcione Milano, che rappresenterà un banco di prova decisamente più attendibile rispetto alla squadra locale di Prima Categoria affrontata domenica. Prima del calcio d'inizio, i granata sosterranno la consueta rifinitura mattutina alle ore 11:00 sul campo sportivo "Pineta", per poi tornare in campo nel pomeriggio. Anche questa volta, però, sugli spalti non potranno essere presenti i tifosi granata residenti in Piemonte, come già accaduto contro il Pinzolo e come avverrà anche nelle prossime trasferte e nelle prime cinque trasferte di campionato. Sul terreno di gioco, invece, il Toro sarà chiamato a fare un passo in avanti sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello dell'intensità. Contro l'Alcione il livello dell'avversario si alza sensibilmente e Abate si aspetta risposte più significative da una squadra che continua a lavorare per assimilare i principi del nuovo corso tecnico. Il match sarà anche visibile su Dazn e anche su Torino Tv (sito torinofc.it) per gli abbonati allo stadio alla stagione 2026/27.

La terza squadra di Milano

L'Alcione Milano milita in Serie C ed è una realtà che negli ultimi anni si è ritagliata un ruolo importante nel panorama lombardo. Fondato nel 1952, il club arancione è riuscito a conquistarsi il titolo di "terza squadra" di Milano in una città dominata da Inter e Milan, crescendo stagione dopo stagione fino a metà degli anni duemila dove ha iniziato a fondare un progetto solido fino allo storico approdo in Serie C nel 2024. Quella che sta per iniziare sarà la terza annata consecutiva tra i professionisti, un traguardo impreziosito dall'ottavo posto e dal raggiungimento dei playoff nella scorsa stagione.

Il settore giovanile come marchio di fabbrica

Se oggi l'Alcione è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel calcio professionistico, gran parte del merito è del lavoro svolto sul settore giovanile. Da oltre settant'anni il club milanese investe nella formazione dei ragazzi, costruendo un'identità ben precisa fondata sulla crescita tecnica e umana dei propri calciatori. Non è un caso che dalle sue giovanili siano passati diversi giocatori poi approdati in Serie A, tra cui Nicolò Rovella, Andrea Caracciolo, Giuseppe Dossena e Lorenzo Dickmann. Negli ultimi anni la società ha ulteriormente rafforzato questa filosofia con il progetto Alcione Academy, una rete di club affiliati nata per condividere metodologie di allenamento, scouting e formazione degli istruttori. L'obiettivo è quello di creare un percorso comune che metta al centro il talento dei giovani, ma anche valori come rispetto, appartenenza e professionalità, elementi che da sempre rappresentano il marchio di fabbrica del club arancione.

Una società dai valori forti

L'Alcione, però, non è soltanto risultati e valorizzazione dei giovani. La società milanese ha costruito negli anni un'identità fondata su valori ben precisi, facendo del calcio uno strumento educativo e sociale. Sul proprio sito ufficiale il club parla di "stile Alcione", un modo di vivere lo sport basato su educazione, correttezza, lealtà, rispetto dell'avversario e spirito di solidarietà. Negli ultimi anni questa filosofia si è tradotta anche in iniziative concrete, come il progetto "Alcione 4 Special", dedicato ai ragazzi con disabilità, e l'Orangeneration Award, riconoscimento assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte per integrità morale e coraggio. Un modo di intendere il calcio che va oltre il rettangolo verde e che ha contribuito a fare dell'Alcione una delle realtà più apprezzate del panorama dilettantistico prima e professionistico poi. Proprio questa forte identità accompagnerà l'Alcione anche nella sfida contro il Torino, in quella che rappresenta una vetrina prestigiosa per misurare la crescita di un progetto costruito con pazienza e valori solidi.