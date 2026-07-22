"È questione di... AMICIZIA" è la caption che il Torino ha scelto per accompagnare l'emozionante video di presentazione della nuova maglia away. Nuova, ma profondamente radicata nella tradizione. L'"Eterna Amistad" tra il Torino e il River Plate travalica il tempo che passa e il calcio che cambia. La banda rossa è tornata a tagliare in due una maglia del Toro, mentre ogni anno, dall'altra parte del mondo, il River omaggia quella storica manifestazione di umanità e solidarietà del 26 maggio 1949. Il Toro delle macerie di Superga, il Torino simbolo, affrontò i Millionarios e il legame divenne inscindibile, da entrambe le parti.

"La maglia mi è piaciuta molto. È anche un gesto bellissimo da parte del Torino. Mi rende felice che l'amicizia tra i due club sia ancora viva", racconta a Toro News Federico "Fede Rubi" Muiños, giornalista di Pasión Millonaria, media argentino specializzato sul River Plate. "Qui in Argentina noi tifosi del River adoriamo queste maglie del Torino ispirate al nostro club. Sarà sempre un gesto che apprezzeremo".

Sono trascorsi 77 anni, si sono susseguite intere generazioni. Eppure l'insegnamento tramandato da quella partita resta più attuale che mai. "Per noi significa una conferma della storia che ci unisce. Personalmente mi emoziono ogni volta che ascolto o leggo la vicenda del 1949. È da sottolineare il fatto che il Torino non dimentichi mai il River", ribadisce Fede Rubi.

Sorprende quanto, ancora oggi, una squadra da 9,1 milioni di follower possa sentirsi così legata a una società che su Instagram ne conta poco più di mezzo milione. Fede ribalta il paradigma, ricordandoci come il calcio viva ancora di altro e vada ben oltre un calcio sempre più orientato ai clienti che ai tifosi. "Forse molti tifosi del Torino non lo sanno, ma qui in Argentina il Torino è molto apprezzato. I tifosi del River conoscono la storia di Superga. Per questo è importante che entrambi i club continuino a realizzare maglie in omaggio a questa amicizia, così che quella storia rimanga sempre viva nel presente".

Per Fede, "quella tra River e Torino è l'amicizia più speciale della storia del calcio". All'epoca non era così semplice viaggiare da un continente all'altro come oggi e il River inviò tutti i suoi titolari per disputare quell'amichevole, nonostante in Argentina fosse in pieno svolgimento il campionato. È anche per questo che il legame è così forte, nonostante siano passati tanti anni". Dall'Argentina arrivano anche gli auguri ai tifosi granata: "Vi auguro tanti successi per il futuro. Adoro le vostre maglie: colleziono maglie da calcio e spero di riuscire a procurarmi anche questa nuova. Vedrò se riuscirò a trovarla qui in Argentina. Che questa eterna amicizia continui a vivere!", conclude Fede.