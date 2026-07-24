Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Stampa
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L'edizione odierna de La Stampa dedica un focus al capitolo portieri del calciomercato del Torino. I granata si avvicinano nettamente all'ingaggio di Lucas Perri del Leeds, che si è sbloccato dopo che i "Whites" stanno per chiudere l'arrivo di James Trafford del Manchester City. Così argomenta il giornale torinese: "Il ds Petrachi da tempo ha l'accordo con Perri per portarlo a Torino dopo l'esperienza agrodolce in Premier, partita bene e chiusa da riserva, ma il via libera del club inglese era vincolato all'ingaggio di un sostituto" - con il quotidiano che aggiunge - "Il Leeds ora ha rotto gli indugi, puntando con forza su Trafford del Manchester City". In cima alla lista del ds granata c'è proprio il brasiliano, dato che il Leeds è aperto a trattare per un prestito con diritto di riscatto, a differenza del Fenerbahce con Livakovic. E poi il classe 1997 nato a Campinas ha una caratteristica che incontra il favore del tecnico del Toro: "In più l'ex Lione è valido anche nel giocare la palla con i piedi, una qualità sempre più richiesta nel calcio moderno e particolarmente apprezzata da Abate".
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