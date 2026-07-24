Tra le pagine del Corriere Torino c'è un riquadro dedicato a Alessio Cacciamani, che sta ripagando le aspettative dei tifosi granata nel ritiro di Pinzolo. Il quotidiano argomenta: "Corsa, strappi, dribbling e assist: un repertorio ricco, con la sensazione che il meglio debba ancora arrivare". Abate in questo ritiro lo ha impiegato fin qui sull'out di sinistra, come già fatto alla avventura condivisa alla Juve Stabia: "dove lo aveva definito un "quinto di squilibrio", conquistato dal suo "motore e cambio di passo" - scrive l'edizione torinese del giornale del gruppo RCS. L'esterno di Jesi ha ben figurato sia nel 3-4-2-1 che nel 4-2-3-1 schierati dal tecnico nelle due amichevoli, conquistandosi anche il rigore che ha permesso a Kulenovic di siglare il gol vittoria contro l'Alcione Milano. E Romeo Sandrucci è pronto ad imboccare la sua stessa strada: "Uno stage di un anno a Castellammare servirà molto anche a Romeo Sandrucci, ceduto in prestito alla Juve Stabia" - scrive la testata.