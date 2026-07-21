Luca Cantarella, difensore granata dell'Under 20 granata, che ha passato l'anno scorso con l'Under 18, è stato girato in prestito secco al Chievoverona. Il centrale classe 2008 farà dunque presto ritorno alla corte di Baldini, ma intanto andrà a farsi le ossa nel club veronese. Cantarella si prepara così a vivere la sua nuova avventura a tinte gialloblu.

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