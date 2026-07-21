Luca Cantarella, classe 2008 granata, aggregato quest'estate alla Primavera, è stato dato in prestito secco ai gialloblu
"Forza cuore granata" meet and greet con la nuova maglia away (VIDEO)
Luca Cantarella, difensore granata dell'Under 20 granata, che ha passato l'anno scorso con l'Under 18, è stato girato in prestito secco al Chievoverona. Il centrale classe 2008 farà dunque presto ritorno alla corte di Baldini, ma intanto andrà a farsi le ossa nel club veronese. Cantarella si prepara così a vivere la sua nuova avventura a tinte gialloblu.
Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.
Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite
© RIPRODUZIONE RISERVATA