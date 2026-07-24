Come riporta Sportmediaset, dopo qualche giorno di riflessione da parte del tecnico è arrivato il verdetto: Pep Guardiola non sarà il prossimo allenatore dell'Italia. L'ex guida di Barcellona e Manchester City prenderà un anno sabbatico, per ricaricare le batterie e godersi la sua famiglia. Il presidente federale Giovanni Malagò, Paolo Maldini e l'advisor Leonardo ci hanno creduto fino all'ultimo giovedì sera, ma poi nella notte è arrivato il no del tecnico. Ora è in pole non ci sono né Mancini né Conte: la dirigenza della nazionale punta forte su Andrea Pirlo, attuale allenatore dello United FC di Dubai, con il quale già oggi potrebbe arrivare la risoluzione del contratto. L'ex Juve è la prima preferenza di Maldini e Leonardo, mentre la Lega Serie A vorrebbe l'ex Napoli.

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