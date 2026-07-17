Niente trasferte per i granata, neanche in ritiro. A seguito della richiesta del questore e del confronto nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Trento ha vietato l'accesso ai residenti in Piemonte alle amichevoli dei granata che si terranno nel ritiro di Pinzolo, previste per domani, sabato 18 luglio, per mercoledì 22 luglio e per sabato 25 luglio, rispettivamente contro Pinzolo Valrendena, Alcione Milano e AS Cittadella. La decisione è stata presa "in continuità con il decreto ministeriale", emesso dal Viminale, valido per i primi dieci turni della Serie A 2026/27, estendendo il divieto alle trasferte del Toro sempre ai tifosi con residenza in Piemonte. Il provvedimento originario è stato emesso in seguito agli scontri del 24 maggio che ci sono stati nel pre-partita del Derby della Mole, nei quali è rimasto ferito alla testa un tifoso juventino.

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Il sindaco di Pinzolo: "Non sarà semplice, ma faremo tutto il possibile"

Come riporta l'edizione odierna del Corriere Torino, il primo cittadino del paese del Trentino Alto Adige non pensava si arrivasse a questa soluzione e ha affermato come il comitato abbia provato a trovare internamente punti di mediazione, ma sostenendo al contempo che sia stato un tentativo vano: "Noi in comitato abbiamo portato le nostre osservazioni e cercato di capire se ci fossero dei margini di mediazione" - ha segnalato il primo cittadino - "Così non è stato, ma su temi di sicurezza non si può che fare una scelta condivisa". Tante sono le mail che sono state inviate dai tifosi granata in segno di protesta, con il sindaco di Pinzolo che si dichiara disposto a fare tutto il possibile e speranzoso che la posizione del Prefetto si possa ammorbidire. Ha dunque chiosato dicendo: "Siamo dispiaciuti, questa vicenda danneggia gli operatori turistici e il territorio, ma noi siamo profondamente legati al Torino e al Piemonte", sperando in una soluzione che migliori la situazione.