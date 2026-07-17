Sulle colonne de La Stampa oggi viene dedicato un approfondimento su Ignazio Abate e su quanto si sia calato nella sua esperienza granata dalla testa ai piedi. Così scrive il giornale: "Ignazio Abate si è talmente calato nella parte da aver scelto di scendere in campo con un paio di scarpini dove il colore richiama subito il suo Toro. Un simbolo, ma anche un segnale su come il giovane tecnico - debuttante in Serie A - stia vivendo in modo totalizzante questa avventura". Con un obiettivo chiaro, quello di ricostruire lo spirito da Toro: "Ridare identità e spirito granata, infatti, sono la sua ossessione e la squadra nel ritiro di Pinzolo sta iniziando a conoscere il suo codice fatto di duro lavoro, ma anche di empatia. Perché il cuore e la grinta, evocati subito da Abate per riconquistare una piazza sfiduciata, si devono allenare senza sosta". Dopo le buone parole spese per lui da Gazzi, Abate non vuole alibi e pensa al presente e non al mercato, come riporta il quotidiano: "I rinforzi arriveranno, soprattutto in una difesa che va ricostruita dopo essere stata la seconda peggiore dell'ultimo campionato con 63 gol presi, ma ora contano la fatica, la disciplina e il sudore".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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