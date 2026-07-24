Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Il Torino ha un problema (VIDEO)
Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport c'è spazio per oggi per l'intervista rilasciata da Diego Mascardi, il nuovo acquisto della porta a tinte granata. Il portiere ex Spezia ha sin da subito avuto le idee chiare, sebbene ci fossero altre opportunità che garantivano una maglia da titolare: "Ho preferito il Toro perché qui ho tutte le condizioni per migliorarmi ogni giorno". In merito alla domanda su cosa rappresenta per lui essere in Serie A e al Toro, il 19enne ha risposto: "È un sogno, sto sognando a occhi aperti. Farò di tutto affinché non finisca mai: per me è un salto importante, darò sempre il 100% alla squadra, al mister, per farmi trovare pronto". L'estremo difensore nato a Carrara ha poi aggiunto, riferendosi a quando gli è stata comunicata la possibilità di approdare al Torino: "Mi è salita una grandissima emozione. Sin da bambino il mio sogno è sempre stata la Serie A, poi giocare al Toro è una cosa più grandiosa"
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