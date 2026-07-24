Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport c'è spazio per oggi per l'intervista rilasciata da Diego Mascardi, il nuovo acquisto della porta a tinte granata. Il portiere ex Spezia ha sin da subito avuto le idee chiare, sebbene ci fossero altre opportunità che garantivano una maglia da titolare: "Ho pre­fe­rito il Toro per­ché qui ho tutte le con­di­zioni per miglio­rarmi ogni giorno". In merito alla domanda su cosa rappresenta per lui essere in Serie A e al Toro, il 19enne ha risposto: "È un sogno, sto sognando a occhi aperti. Farò di tutto affin­ché non fini­sca mai: per me è un salto impor­tante, darò sem­pre il 100% alla squa­dra, al mister, per farmi tro­vare pronto". L'estremo difensore nato a Carrara ha poi aggiunto, riferendosi a quando gli è stata comunicata la possibilità di approdare al Torino: "Mi è salita una gran­dis­sima emo­zione. Sin da bam­bino il mio sogno è sem­pre stata la Serie A, poi gio­care al Toro è una cosa più gran­diosa"