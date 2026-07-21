Il tecnico passa dal Cuneo in terza categoria, approdando alla corte dell'Ama Brenta Ceva
"Forza cuore granata" meet and greet con la nuova maglia away (VIDEO)
Enrico Fantini, ex giocatore di diversi club di Serie A e italiani, ritorna all'Ama Brenta Ceva. Dopo averlo allenato già nell'annata 2023/2024 il tecnico nato a Cuneo, torna sulla panchina della squadra della provincia cuneese. Un ritorno in Terza Categoria per il 50enne, dopo l'esperienza al Cuneo in Eccellenza nella stagione 24/25, quando era subentrato a stagione in corso. L'ex attaccante ha anche un passato da calciatore in entrambe. Dal 2010 al 2013 nel club della città cuneese e nel 2015 nell'Ama Brenta Ceva.
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