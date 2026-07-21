Enrico Fantini, ex giocatore di diversi club di Serie A e italiani, ritorna all'Ama Brenta Ceva. Dopo averlo allenato già nell'annata 2023/2024 il tecnico nato a Cuneo, torna sulla panchina della squadra della provincia cuneese. Un ritorno in Terza Categoria per il 50enne, dopo l'esperienza al Cuneo in Eccellenza nella stagione 24/25, quando era subentrato a stagione in corso. L'ex attaccante ha anche un passato da calciatore in entrambe. Dal 2010 al 2013 nel club della città cuneese e nel 2015 nell'Ama Brenta Ceva.

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