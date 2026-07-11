Il calcio è in lutto per la morte di Jayden Adams, centrocampista dei Mamelodi Sundowns e della nazionale sudafricana, scomparso a soli 25 anni. La notizia è stata confermata da un portavoce della famiglia, mentre le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Adams aveva appena disputato il Mondiale 2026, collezionando tre presenze e contribuendo allo storico approdo del Sudafrica alla fase a eliminazione diretta.

Cresciuto nello Stellenbosch, era approdato ai Sundowns nel 2025, diventando rapidamente uno dei talenti più apprezzati del calcio africano. La sua scomparsa arriva poche settimane dopo la morte della nonna Marianna. Il sindacato dei calciatori sudafricani (SAFPU) ha espresso profondo cordoglio, definendo Adams una perdita immensa per il Paese e per tutto il mondo del calcio.