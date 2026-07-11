Gianluca Petrachi detta i tempi del mercato del Torino. Nella conferenza di presentazione del neo tecnico granata Ignazio Abate, il ds ha fatto il punto su quelli che saranno i temi dell'estate del Toro. Incalzato dalle domande dei giornalisti, l'ex Roma e Salernitana ha subito messo in chiaro gli obiettivi: "Stiamo lavorando su più fronti. Una cosa che non ci manca sono le idee chiare. Il portiere e due difensori centrali sono le priorità. Abbiamo puntato su delle prime scelte e le stiamo aspettando. Su due elementi saranno fatti investimenti e mi augurò che questi giocatori arrivino il prima possibile. C’è da fare trattativa per portarli a casa".

Petrachi ha le idee chiare: bisogna subito rinforzare il reparto difensivo

Calciomercato Torino, il club blinda i pilastri: dopo Zapata e Simeone, tocca a Paleari e Vlasic

Le priorità in entrata sono chiare:. La rosa di Abate ha bisogno di un portiere e di due difensori. Per la porta il ds ha cercato di anticipare tutti per Gill ma l'exploit del paraguaiano al Mondiale ha complicato la situazione: il Torino ha in ballo altre opzioni e vuole fare la scelta giusta. Invece, per il reparto arretrato il tecnico chiede giocatori capaci di giocare e di impostare. “Noi guardiamo un po’ dappertutto. L’indicazione che mi ha dato Ignazio è di difensori che siano bravi a giocare a calcio. Sia Coco che Ismajli sono due marcatori meno propensi al gioco da dietro. L’idea è portare elementi che sappiano fare l’uno e l’altro". Petrachi è stato molto esaustivo: il Toro virerà su dei centrali che possano agire come dei veri playmaker combinando l'abilità nel palleggiare con forza e posizione.Nel frattempo il ds ha concluso per il rinnovo e la conferma delle colonne portanti del nuovo Toro.: dopo l'accordo ad ottobre fino al 2027, Petrachi ha annunciato che continuerà ancora a vestire la maglia granata: "Paleari, un ragazzo a cui rinnoveremo il contratto e farà da chiocchia per chi arriverà". Inoltre, con la permanenza del Cholito e il rinnovo di Zapata, dopo una stagione esemplare la dirigenza granata ha confermato la ferma volontà di continuare il rapporto con Nikola(nel cui contratto figura una clausola di prolungamento automatico): "A Vlasic ho chiesto categoricamente di rimanere al Toro perché rappresenta il Toro. Sono profondamente innamorato calcisticamente di lui perché dà esempio".. Al suo ritorno a Torino dopo le vacanze post Mondiale, lo scozzese incontrerà la società per discutere del futuro: "Quando tornerà siamo pronti a parlarci e capire cosa vuol fare. A gennaio mi sono confrontato con lui e mi ha detto che a giugno avremmo capito cosa fare".