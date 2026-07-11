Il direttore sportivo granata ha fatto il punto sugli obiettivi e le conferme del Torino
Abate punta sul coraggio nella sua presentazione (VIDEO)
Gianluca Petrachi detta i tempi del mercato del Torino. Nella conferenza di presentazione del neo tecnico granata Ignazio Abate, il ds ha fatto il punto su quelli che saranno i temi dell'estate del Toro. Incalzato dalle domande dei giornalisti, l'ex Roma e Salernitana ha subito messo in chiaro gli obiettivi: "Stiamo lavorando su più fronti. Una cosa che non ci manca sono le idee chiare. Il portiere e due difensori centrali sono le priorità. Abbiamo puntato su delle prime scelte e le stiamo aspettando. Su due elementi saranno fatti investimenti e mi augurò che questi giocatori arrivino il prima possibile. C’è da fare trattativa per portarli a casa".
Petrachi ha le idee chiare: bisogna subito rinforzare il reparto difensivoLe priorità in entrata sono chiare: il primo obiettivo è la difesa. La rosa di Abate ha bisogno di un portiere e di due difensori. Per la porta il ds ha cercato di anticipare tutti per Gill ma l'exploit del paraguaiano al Mondiale ha complicato la situazione: il Torino ha in ballo altre opzioni e vuole fare la scelta giusta. Invece, per il reparto arretrato il tecnico chiede giocatori capaci di giocare e di impostare. “Noi guardiamo un po’ dappertutto. L’indicazione che mi ha dato Ignazio è di difensori che siano bravi a giocare a calcio. Sia Coco che Ismajli sono due marcatori meno propensi al gioco da dietro. L’idea è portare elementi che sappiano fare l’uno e l’altro". Petrachi è stato molto esaustivo: il Toro virerà su dei centrali che possano agire come dei veri playmaker combinando l'abilità nel palleggiare con forza e posizione.
Calciomercato Torino, il club blinda i pilastri: dopo Zapata e Simeone, tocca a Paleari e VlasicNel frattempo il ds ha concluso per il rinnovo e la conferma delle colonne portanti del nuovo Toro. Alberto Paleari rinnoverà con il Toro: dopo l'accordo ad ottobre fino al 2027, Petrachi ha annunciato che continuerà ancora a vestire la maglia granata: "Paleari, un ragazzo a cui rinnoveremo il contratto e farà da chiocchia per chi arriverà". Inoltre, con la permanenza del Cholito e il rinnovo di Zapata, dopo una stagione esemplare la dirigenza granata ha confermato la ferma volontà di continuare il rapporto con Nikola Vlasic (nel cui contratto figura una clausola di prolungamento automatico): "A Vlasic ho chiesto categoricamente di rimanere al Toro perché rappresenta il Toro. Sono profondamente innamorato calcisticamente di lui perché dà esempio". Ora resta da sciogliere il nodo Che Adams. Al suo ritorno a Torino dopo le vacanze post Mondiale, lo scozzese incontrerà la società per discutere del futuro: "Quando tornerà siamo pronti a parlarci e capire cosa vuol fare. A gennaio mi sono confrontato con lui e mi ha detto che a giugno avremmo capito cosa fare".
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