Nelle prossime ore il presidente della FIGC Giovanni Malagò proverà a chiudere la questione DT della Nazionale
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Sono ore calde in casa Italia. Nelle prossime ore il presidente della FIGC Giovanni Malagò proverà a chiudere la questione DT della Nazionale. L’ex numero uno del Coni vorrebbe Paolo Maldini come direttore tecnico: proseguono i contatti tra le parti. Entro l’inizio della settimana prossima potrebbe esserci l’annuncio. Inoltre, continuano i colloqui anche per il ruolo di CT. Come commissario tecnico in pole c’è il ritorno di Roberto Mancini. Il tecnico marchigiano, campione d’Europa con la selezione azzurra ad Euro2020, avrebbe indicato Lele Oriali nel ruolo di Team Manager del suo staff nel caso l’affare dovesse chiudersi.
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