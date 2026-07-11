Chi sarà il prossimo portiere del Torino? Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sulla situazione legata a chi difenderà la porta del Torino la prossima stagione. Attualmente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi è al lavoro per rinforzare la squadra di Abate e c'è bisogno di sciogliere il nodo portiere. Si complica la situazione Gill: "Dopo l'exploit al Mondiale, in San Lorenzo con concede sconti per l'estremo difensore paraguaiano. Il pezzo è triplicato". Nel frattempo Petrachi si sta guardando intorno. Nel mirino del tecnico ci sono anche Perri e Livakovic: "Il ds cerca l'intesa col Leeds per il brasiliano ma spera anche nel si del Fenerbahce per il croato". Inoltre, il Leicester avrebbe rifiutato un'offerta per Nelson mentre proseguono i contatti per Comuzzo. Si complica Mascardi: "si è inserita l'Atalanta".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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