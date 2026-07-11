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Abate punta sul coraggio nella sua presentazione (VIDEO)
Chi sarà il prossimo portiere del Torino? Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sulla situazione legata a chi difenderà la porta del Torino la prossima stagione. Attualmente il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi è al lavoro per rinforzare la squadra di Abate e c'è bisogno di sciogliere il nodo portiere. Si complica la situazione Gill: "Dopo l'exploit al Mondiale, in San Lorenzo con concede sconti per l'estremo difensore paraguaiano. Il pezzo è triplicato". Nel frattempo Petrachi si sta guardando intorno. Nel mirino del tecnico ci sono anche Perri e Livakovic: "Il ds cerca l'intesa col Leeds per il brasiliano ma spera anche nel si del Fenerbahce per il croato". Inoltre, il Leicester avrebbe rifiutato un'offerta per Nelson mentre proseguono i contatti per Comuzzo. Si complica Mascardi: "si è inserita l'Atalanta".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.
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