“Un Torino riconoscibile, con grande identità. Vorrei un calcio propositivo in cui si cerca di dominare il gioco. Voglio una squadra coraggiosa, su quello non transigo”. Ignazio Abate si presenta al suo nuovo pubblico: è la prima conferenza stampa del nuovo allenatore del Torino. Un momento di conoscimento e presentazione, in cui il tecnico granata ha provato a definire le linee guida che lo accompagneranno a partire dal ritiro di Pinzolo e per tutta la stagione.

Abate prova a dare la scossa: vi è piaciuto?

Vi è piaciuto Abate nella sua prima conferenza stampa? Sì, promosso a pieni voti Sì, ma mi ha lasciato qualche riserva No, per nulla Sì, promosso a pieni voti 0% 0 voti Sì, ma mi ha lasciato qualche riserva 0% 0 voti No, per nulla 0% 0 voti Scegli una risposta Vota Mostra i risultati

Un primo impatto del nuovo tecnico sicuramente ad effetto, che ha scosso e in qualche modo sorpreso la piazza granata. L'ex Milan e Juve Stabia ha voluto subito mettere in chiaro le cose: "Voglio una squadra artefice del proprio destino e che i tifosi si riconoscano nel gruppo dei miei ragazzi". Ma cosa ne pensano i tifosi granata della? Cosa è arrivato ai tifosi delle prime parole in granata del tecnico? Noi, come sempre, lo chiediamo a voi. Lettori di Toro News, votate nel sondaggio qui sotto per esprimere il vostro parere sulla prima conferenza stampa di Ignazio Abate.