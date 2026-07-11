"Voglio un Toro aggressivo. E' stato facile accettare il Torino". L'edizione odierna de la Repubblica si concentra sulla presentazione di Ignazio Abate come nuovo tecnico del Torino. Il quotidiano riprende le parole dell'ex Juve Stabia che nella giornata di ieri ha ufficialmente iniziato la sua avventura sulla panchina granata: "Voglio un Torino riconoscibile, con un identità ben chiara di squadra che fa un calcio aggressivo e propositivo". L'allenatore campano ha subito affrontato la questione modulo: "3-4-2-1? Non sono un talebano dei moduli ma voglio aggressività, su quello non transigo". Inoltre, Abate ha ricordato il suo passato da calciatore con la casacca granata: "Il mio Torino di diciotto anni fa? Mangiavo al campo con i magazzinieri. Io non sono un tipo mondano e quella vita mi piaceva, con energia e positività".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica.

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