Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Abate punta sul coraggio nella sua presentazione (VIDEO)
"Dopo Oristanio ci sono tre giocatori nel mirino del Toro". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su un approfondimento dedicato alla parole di Gianluca Petrachi e al mercato granata. Il direttore sportivo granata nel giorno della presentazione di Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino, ha fatto il punto su quelli che saranno gli obiettivi di questa finestra estiva di calciomercato: "Le priorità sono un portiere e due difensori. Prima del Mondiale avevo bloccato il paraguaiano Gill dal San Lorenzo, poi lo hanno visto tutti e il San Lorenzo ha cambiato il presidente. Sto provando a riaprire i termini, però intanto ho un portiere molto forte che vuole solo il Toro. Non ci accontentiamo, prendiamo solo le prime scelte" ha affermato Petrachi che ha confermato di essersi mosso in anticipo per Gill. Sarà un Torino costruito sui giovani, conferma il ds: "Costruiremo un Toro garibaldino lavorando sui giovani e li vorrei italiani. Abate ha dimostrato di avere idee importanti, la sua scelta si sposa con questa prospettiva. Non riscatterò Obrador perché se lo prendo devo farlo giocare e chiuderei il nostro Cacciamani".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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