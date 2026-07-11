"Dopo Oristanio ci sono tre giocatori nel mirino del Toro". La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna su un approfondimento dedicato alla parole di Gianluca Petrachi e al mercato granata. Il direttore sportivo granata nel giorno della presentazione di Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino, ha fatto il punto su quelli che saranno gli obiettivi di questa finestra estiva di calciomercato: "Le prio­rità sono un por­tiere e due difen­sori. Prima del Mon­diale avevo bloc­cato il para­gua­iano Gill dal San Lorenzo, poi lo hanno visto tutti e il San Lorenzo ha cam­biato il pre­si­dente. Sto pro­vando a ria­prire i ter­mini, però intanto ho un por­tiere molto forte che vuole solo il Toro. Non ci accon­ten­tiamo, pren­diamo solo le prime scelte" ha affermato Petrachi che ha confermato di essersi mosso in anticipo per Gill. Sarà un Torino costruito sui giovani, conferma il ds: "Costruiremo un Toro gari­bal­dino lavo­rando sui gio­vani e li vor­rei ita­liani. Abate ha dimo­strato di avere idee impor­tanti, la sua scelta si sposa con que­sta pro­spet­tiva. Non riscat­terò Obra­dor per­ché se lo prendo devo farlo gio­care e chiu­de­rei il nostro Cac­cia­mani".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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