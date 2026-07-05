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Il calciomercato entra sempre più nel vivo e le squadre di Serie A iniziano ad accelerare per definire le rose in vista della nuova stagione. Tra trattative, ufficialità e contatti destinati a entrare nel vivo nei prossimi giorni, i dirigenti sono al lavoro per rinforzare gli organici e cogliere le migliori occasioni. Intanto, la Coppa del Mondo continua a offrire spunti e vetrine importanti, con molti osservatori presenti sugli spalti per seguire da vicino talenti e giocatori già finiti nei radar dei principali club. Tra affari in fase avanzata, cessioni da definire e nuovi obiettivi di mercato, ecco tutte le principali novità della giornata che riguardano le venti protagoniste della Serie A.

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