Marcus Pedersen, dopo un Mondiale vissuto inaspettatamente da protagonista con la sua Norvegia, questa volta assisterà al match soltanto da spettatore. Mentre Haaland e compagni si confrontano con il Brasile nel match valido per i quarti di finale, l'esterno granata non figura nemmeno tra i giocatori seduti in panchina. A spiegare i motivi della sua assenza è Stale Solbakken: "Ha avuto qualche problema negli ultimi giorni e anche oggi, quindi lo rimandiamo in hotel. Abbiamo cercato il più a lungo possibile di valutare se potesse essere schierato, ma non si sente bene", ha spiegato il ct scandinavo. "Marcus ha giocato molto bene nelle partite che ha disputato, ma probabilmente ha accusato il contraccolpo dopo due gare molto impegnative".