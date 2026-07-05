Il Torino si muove sul mercato in vista della prossima annata agli ordini di Ignazio Abate: il punto del fine settimana granata
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Introduzione
Telefoni, chiamate, mail, trattative, rumors, novità: il calciomercato corre forte in Serie A e tra le squadre impegnate nella sessione c'è il Torino di Urbano Cairo. Il capitolo allenatore è stato definitivamente chiuso: Abate guiderà i granata nella prossima stagione; per lui si tratta della prima grande occasione nel massimo campionato italiano. Ora la parola passa direttamente al mercato, con Petrachi che sta monitorando diverse piste e diversi giocatori da regalare al nuovo allenatore del club piemontese. L'estate è bollente e anche le scelte di mercato lo sono.
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