Mentre si attende di capire meglio quale sarà il suo avvenire, anche un altro giocatore granata si è unito al gruppo di giocatori che hanno già iniziato a lavorare in anticipo al Filadelfia. Si tratta di Come Bianay Balcot, nell'ultima stagione in prestito al Mantova, che si è aggregato all'elenco in cui già figurano già pure Abou­khlal, Anjo­rin, Cac­cia­mani, Carra­scosa, Pel­le­gri e Zapata. Con il ritiro a Pinzolo all'orizzonte, con in programma l'inizio, previsto per lunedì 13 luglio, i giocatori vengono sottoposti a lavoro in acqua, con sedute di idro-kinesiterapia. Il giovane difensore francese prenderà parte alla preparazione estiva in montagna con Ignazio Abate, che valuterà lo stato del suo percorso di crescita e le prospettive.

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I numeri dell'ultima stagione di Bianay Balcot

Il terzino destro di proprietà dei granata ha iniziato la propria annata in prestito alla Ternana. In Serie C il classe 2005 ha trovato spazio a fasi alterne, collezionando 6 presenze da titolare e 9 ingressi a gara in corso totalizzando 553 minuti con la squadra umbra. Terminata la sua esperienza di circa cinque mesi a Terni, Bianay Balcot è stato girato sempre in prestito al Mantova in Serie B. Ma la sua avventura lombarda è stata pesantemente condizionata da un grave infortunio, che lo ha tenuto fuori fino a fine stagione, dopo aver collezionato 7 minuti nelle prime 2 partite. Adesso il nativo di Saint-Mandé sarà molto probabilmente mandato a farsi le ossa in un'altra squadra di cadetteria ed è chiamato al riscatto dopo una chiusura di anno difficile e sfortunata.