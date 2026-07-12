Dall’alto, il drone che svolazzava sull’intera area del Filadelfia ha potuto non solo offrire una panoramica sulle prime indicazioni tattiche del ciclo di Ignazio Abate, ma anche immortalare lo stato delle cose sul piano dell’ambiente granata. Non può essere l’annuncio di un nuovo allenatore, né l’inizio di una nuova stagione, a far dimenticare quanto sia stata senza precedenti la scorsa annata sul piano del rapporto tra la tifoseria e la società. Da quella prospettiva aerea si potevano vedere tante piccole sagome: un migliaio di tifosi accorsi in massa, prima a occupare lo spazio di fronte al cancello del Fila, poi a riempire la tribuna o ad affacciarsi alla balconata, con molti tifosi più piccoli intenti a richiamare l’attenzione dei loro idoli. Il più acclamato è stato Duvan Zapata, applaudito insieme a Simeone. Non sono mancati applausi nemmeno per Paleari e per la speranza rappresentata da Alessio Cacciamani. "I ragazzi mi sembrano già molto sul pezzo, li ho visti correre già abbastanza bene. Quel ragazzo nuovo, Oristanio, non mi sembra male", constata un tifoso.

Buone impressioni da Abate

Lo striscione contro Cairo in vista di domenica

Ma, ovviamente, gli occhi erano puntati soprattutto sulla prima apparizione pubblica di Ignazio Abate con il kit da allenatore del Toro. Il tecnico, complessivamente, ha lasciato una buona impressione: "Abate è arrivato bello carico, convinto di sé stesso, come è giusto che sia", dice un tifoso scendendo le scale della tribuna. "È appena arrivato e vuole trasmettere entusiasmo e buon umore, però aspettiamo il da farsi". A ruota: "Abate mi sembra un bravo allenatore, ha cominciato a farsi sentire anche con i giocatori". E, in effetti, qualcosa si è già visto, soprattutto sul piano dell’intensità. "Rispetto all’anno scorso,. Speriamo che Abate possa dare quel pizzico in più rispetto alla stagione scorsa, che è stata un disastro". Oppure: "Abate mi sembra bello deciso anche nei rimproveri, nel gasare i giocatori, speriamo in bene. Già in conferenza mi aveva fatto una bella impressione". Ed è proprio al fianco di Gianluca Petrachi che venerdì ha espresso i suoi principi, improntati a un calcio da affrontare a viso aperto, oltre ad annunciare un Fila più frequentemente aperto al pubblico, almeno una volta alla settimana.Tutti convinti? C’è addirittura chi pronuncia una parola: "Europa", ancora prima di arrivare, almeno, in Trentino. "Manca ancora mezza squadra, molti volti nuovi e diversi elementi della Primavera. Sicuramente dovranno intervenire sul mercato. Mi sembra manchi proprio la squadra per poter svolgere un allenamento davvero utile a definire una formazione titolare", è il sentimento di chi mantiene i piedi per terra e ricorda da dove si viene e quale sarà invece il lavoro da fare. Ah, come dimenticare: nell'assenza del tifo organizzato, il drone avrà sicuramente inquadrato dall’alto anche uno striscione che campeggiava sulla Maratona affacciata su via Filadelfia.. Mentre la squadra sarà a Pinzolo, domenica prossima si tornerà al Filadelfia, dove è previsto l’incontro con cui la curva punta a coinvolgere i gruppi organizzati per capire quale linea adottare nella contestazione nei confronti della proprietà. Sentimenti contrastanti.