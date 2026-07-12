Le semifinali dei Mondiali: ci siamo. I quarti hanno emesso i propri verdetti: ecco le quattro squadre qualificate
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Ci siamo quasi: la penultima fase del torneo sta per iniziare. I quarti di finale hanno emesso i propri verdetti e hanno decretato le quattro squadre più forti del mondo, che tra martedì e mercoledì 14 e 15 luglio si affronteranno con l'obiettivo di arrivare in finale. Le quattro sfide degli scorsi giorni hanno infranto sogni di squadre che, forse, neanche si aspettavano di arrivare così lontano. I sogni, però, ora lasciano spazio a certezze. E ad altri sogni. Ora ci sono le semifinali dei Mondiali.
Le semifinali dei Mondiali: le prime due squadre qualificateAd aprire le danze è toccato a Francia-Marocco: una sfida molto sentita anche tra i giocatori, con alcuni elementi della formazione africana nati proprio in Francia, e altri di quest'ultima, invece, con origini marocchine. La gara è stata anche equilibrata ma i francesi, in sei minuti, l'hanno decisa: Mbappé al 60', Dembélé al 66' a chiudere i giochi. Francia in semifinale.
Quindi è stato il turno di Spagna-Belgio. La formazione di De La Fuente partiva avvantaggiata e si è subito portata sull'1-0 al 30' con il gol di Fabian Ruiz. Dopo undici minuti "l'italiano" De Keteleare l'ha rimessa in pari, ma nel finale non c'è stata storia. Gol di Mikel merino a due minuti dal 90' a infrangere i sogni del Belgio: Spagna qualificata per le semifinali dei Mondiali.
Le ultime due qualificateEcco le ultime sfide: nella sera italiana dell'11 agosto il via alla combattutissima Norvegia-Inghilterra. La formazione di Pedersen voleva proseguire il proprio cammino da sogno ai Mondiali, ma questa volta Haaland non ha cambiato le sorti della squadra. Schjelderup ha siglato l'1-0, seguito dopo soli undici minuti dal pareggio di Bellingham. 1-1 fino ai supplementari, ma al 93' è nuovamente una rete del centrocampista del Real Madrid a ribaltare le sorti del match in favore dell'Inghilterra, che si qualifica per le semifinali.
Da ultima Argentina-Svizzera, in una gara forse sottovalutata dagli uomini di Messi. Il vantaggio di Mac Allister al 10' si è fatto seguire dal pareggio di Ndoye al 67', e così fino ai supplementari. Quindi la formazione sudamericana è riuscita a deciderla: prima gol di Julian Alvarez, quindi di Lautaro Martinez allo scadere, per il passaggio del turno della formazione di Lionel Messi.
Semifinali Mondiali: il programmaIl programma definitivo delle semifinali dei Mondiali:
- Martedì 14 luglio, ore 21:00: Francia-Spagna (DAZN/RAI)
- Mercoledì 15 luglio, ore 21:00: Inghilterra-Argentina (DAZN/RAI)
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