Ci siamo quasi: la penultima fase del torneo sta per iniziare. I quarti di finale hanno emesso i propri verdetti e hanno decretato le quattro squadre più forti del mondo, che tra martedì e mercoledì 14 e 15 luglio si affronteranno con l'obiettivo di arrivare in finale. Le quattro sfide degli scorsi giorni hanno infranto sogni di squadre che, forse, neanche si aspettavano di arrivare così lontano. I sogni, però, ora lasciano spazio a certezze. E ad altri sogni. Ora ci sono le semifinali dei Mondiali.

Le semifinali dei Mondiali: le prime due squadre qualificate

Ad aprire le danze è toccato a: una sfida molto sentita anche tra i giocatori, con alcuni elementi della formazione africana nati proprio in Francia, e altri di quest'ultima, invece, con origini marocchine. La gara è stata anche equilibrata ma i francesi, in sei minuti, l'hanno decisa: Mbappé al 60', Dembélé al 66' a chiudere i giochi.

Quindi è stato il turno di Spagna-Belgio. La formazione di De La Fuente partiva avvantaggiata e si è subito portata sull'1-0 al 30' con il gol di Fabian Ruiz. Dopo undici minuti "l'italiano" De Keteleare l'ha rimessa in pari, ma nel finale non c'è stata storia. Gol di Mikel merino a due minuti dal 90' a infrangere i sogni del Belgio: Spagna qualificata per le semifinali dei Mondiali.

Le ultime due qualificate

Ecco le ultime sfide: nella sera italiana dell'11 agosto il via alla combattutissima. La formazione di Pedersen voleva proseguire il proprio cammino da sogno ai Mondiali, ma questa volta Haaland non ha cambiato le sorti della squadra. Schjelderup ha siglato l'1-0, seguito dopo soli undici minuti dal pareggio di Bellingham. 1-1 fino ai supplementari, ma al 93' è nuovamente una rete del centrocampista del Real Madrid a ribaltare le sorti del match in favore del

Da ultima Argentina-Svizzera, in una gara forse sottovalutata dagli uomini di Messi. Il vantaggio di Mac Allister al 10' si è fatto seguire dal pareggio di Ndoye al 67', e così fino ai supplementari. Quindi la formazione sudamericana è riuscita a deciderla: prima gol di Julian Alvarez, quindi di Lautaro Martinez allo scadere, per il passaggio del turno della formazione di Lionel Messi.

Semifinali Mondiali: il programma

Martedì 14 luglio , ore 21:00: Francia-Spagna (DAZN/RAI)

, ore 21:00: (DAZN/RAI) Mercoledì 15 luglio, ore 21:00: Inghilterra-Argentina (DAZN/RAI)

Il programma definitivo delle semifinali dei Mondiali: