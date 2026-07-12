Può cominciare davvero la preparazione estiva del Torino di Abate. Raduno archiviato, nella mattina di oggi, domenica 12 luglio, la formazione granata si è allenata al Filadelfia davanti a un migliaio circa di tifosi granata, arrivati per sostenere il primo allenamento del nuovo tecnico granata. Ora, però, è il momento per il Toro di partire per il ritiro e preparare con costanza la prossima stagione.

Torino a Pinzolo: si parte

Il Torino sta partendo. La formazione granata comincia il proprio viaggio che li vedrà, da Torino, arrivare a Pinzolo, in Trentino Alto-Adige. Il club granata sarà in Val Rendena a partire da oggi, con arrivo previsto in serata, e fino al 25 luglio. In questo periodo la formazione di Abate affronterà tre gare amichevoli e avrà modo, anche se ancora con un organico ridotto, di preparare schemi, tattiche e posizioni per cominciare al meglio la stagione ufficiale il 15 agosto contro la Carrarese, nella gara di Coppa Italia.