Il settore giovanile granata saluta Gabriele Martena. Nella stagione 2024-2025 il portiere classe 2008 si era laureato campione d'Italia con l'Under 17 di Fabio Rebuffi, pur ricoprendo un ruolo marginale, con sei presenze all'attivo. Nell'ultima annata, invece, sempre alle spalle di Francesco Cereser, ha disputato 13 partite, subendo 26 reti. Oggi, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato la separazione dal Torino con un messaggio di addio, accompagnato da "Hometown Glory" di Adele e da alcune foto in bianco e nero che raccontano i momenti più significativi della sua esperienza in granata.

"I nove anni passati qui a Torino mi hanno cambiato", scrive Martena. "Sono diventato un uomo migliore e un giocatore migliore. Ringrazio tutte le persone che sono state vicine a me, partendo da tutti i mister e i dirigenti che mi hanno accompagnato nel mio cammino, fino ad arrivare a tutti i miei compagni, che sono stati una seconda famiglia, e a tutti i miei amici, che mi hanno sempre sostenuto nonostante tutto. Adesso è arrivato il momento di salutarci... Grazie Torino".