"Se prendo Obrador rischio di non valorizzare Cacciamani e dobbiamo aiutarlo". Nella conferenza di presentazione di Ignazio Abate come nuovo tecnico del Torino, il ds granata Gianluca Petrachi ha fatto il punto su quello che sarà il Toro del futuro. Dalle parole del direttore sportivo si evince come l'obiettivo della dirigenza sia quello di valorizzare i giovani cresciuti nel settore giovanile granata, in primis uno dei talenti più cristallini in forte crescita nell'ultimo anno: Alessio Cacciamani.

Calciomercato Torino, sfuma Obrador: eccessiva la richiesta del Benfica

Torino, il club punta su Alessio Cacciamani: il classe 2007 è il futuro del club