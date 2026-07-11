"Voglio aprire il Fila almeno una volta a settimana". Tra le pagine de La Stampa, viene dedicato un focus sulla conferenza di presentazione di Abate come nuovo allenatore del Torino. Il nuovo tecnico granata ha subito mostrato grande entusiasmo per la nuova avventura: "È stato facile accettare, qui c'è una piazza enorme e una storia che pesa, ma non sono arrivato per migliorare il curriculum. Mi gioco tanto e non mi spaventa niente. Visto da fuori il Toro è tanta roba. Voglio gente che vede il Toro come il Real Madrid e sogno una squadra con cuore e grinta in cui i tifosi tornino a rappresentarsi". Abate ha ammesso di essersi sentito a casa al suo arrivo al campo di allenamento: "Una ventina di giorni fa quando sono arrivato per la prima volta al Filadelfia un po' mi sono sentito a casa. In mezzo a quei palazzi si respira un'anima popolare e io vivo di empatia, passione: chissà quanto sarebbe bello dare soddisfazioni alla gente, se siamo uniti si può fare qualcosa di importante". Inoltre, il tecnico ha voluto sottolineare l'intenzione di aprire il Filadelfia (almeno) una volta alla settimana: "Il primo giorno che sono stato al Fila ho messo per il 12 l'allenamento a porte aperte. Non pensavo fosse una novità. Io penso che sicuramente un giorno alla settimana sarà sempre aperto. È giusto schermarsi nei giorni vicini alla partita, ma da quel punto di vista ero molto aperto. Era abituato anche a Castellammare a stare attorno ai palazzi ed era affascinante".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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