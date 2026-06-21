1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Calciomercato Serie A

Il mercato estivo entra nel vivo e, tra trattative, sondaggi e possibili colpi in entrata e in uscita, non mancano gli spunti che riguardano le squadre di Serie A. Le indiscrezioni si susseguono giorno dopo giorno delineando scenari ancora tutti da scrivere. Tra le notizie più rilevanti c'è quella che riguarda un ex granata protagonista negli ultimi anni sotto la Mole, il cui futuro potrebbe presto cambiare nuovamente. Ma non è l'unico tema caldo di una giornata ricca di aggiornamenti tra nuovi obiettivi e trattative da seguire con attenzione. Ecco le principali novità di mercato che coinvolgono il calcio italiano.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6