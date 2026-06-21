Le ultime novità di mercato per quanto riguarda le squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A
Calciomercato Serie A
Il mercato estivo entra nel vivo e, tra trattative, sondaggi e possibili colpi in entrata e in uscita, non mancano gli spunti che riguardano le squadre di Serie A. Le indiscrezioni si susseguono giorno dopo giorno delineando scenari ancora tutti da scrivere. Tra le notizie più rilevanti c'è quella che riguarda un ex granata protagonista negli ultimi anni sotto la Mole, il cui futuro potrebbe presto cambiare nuovamente. Ma non è l'unico tema caldo di una giornata ricca di aggiornamenti tra nuovi obiettivi e trattative da seguire con attenzione. Ecco le principali novità di mercato che coinvolgono il calcio italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Columnist
Abate, il progetto che non scalda i tifosi: ma, per il momento, non è certo colpa sua
Calciomercato
Calciomercato Torino, quali movimenti verso il ritiro? Priorità a porta e difesa
Toro
Chi è Daniel Tonoli, il difensore goleador finito nel mirino del Torino
Toro
Serie A, il valzer è finito: chi saranno gli allenatori della stagione 2026/27
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti