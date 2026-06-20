Le ultime novità di mercato per quanto riguarda le squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A
Calciomercato Serie A
Nuova stagione, stessi problemi: Obrador verrà riscattato? (Video)
La stagione si è conclusa, ma il mercato è appena entrato nella sua fase più intensa. Tra Serie A e Premier League si sta delineando un asse sempre più caldo, con i club d'oltremanica che fanno spesa nel nostro campionato. In questo scenario si inserisce anche il Napoli, che pensa al proprio futuro, mettendo gli occhi su un diciassettenne. Intanto, un movimento che coinvolge la Fiorentina potrebbe avere ripercussioni anche sul Torino, Tra interessi internazionali, idee per il domani e incastri di mercato, ecco il punto della giornata sulle principali novità che riguardano il calcio italiano e, da vicino, il mondo granata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mondo Granata
Questione tifosi: abbonamenti, trasferte vietate e una decisione ancora da prendere...
Calciomercato
Calciomercato Torino, casting portieri: quali sono i nomi in ballo?
Mondo Granata
Parola ai Toro Club: "Cairo ci ha strappato l'anima. Abbonamenti? Meno, ma..."
Toro
Torino, rebus fascia sinistra: le mosse di Petrachi e gli obiettivi di mercato
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti