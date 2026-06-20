1 di 5 Prossima scheda 1 di 5

Calciomercato Serie A

Nuova stagione, stessi problemi: Obrador verrà riscattato? (Video)

La stagione si è conclusa, ma il mercato è appena entrato nella sua fase più intensa. Tra Serie A e Premier League si sta delineando un asse sempre più caldo, con i club d'oltremanica che fanno spesa nel nostro campionato. In questo scenario si inserisce anche il Napoli, che pensa al proprio futuro, mettendo gli occhi su un diciassettenne. Intanto, un movimento che coinvolge la Fiorentina potrebbe avere ripercussioni anche sul Torino, Tra interessi internazionali, idee per il domani e incastri di mercato, ecco il punto della giornata sulle principali novità che riguardano il calcio italiano e, da vicino, il mondo granata.

1 di 5 Prossima scheda 1 di 5