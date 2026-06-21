La musica si è fermata, il valzer delle panchine della Serie A è arrivato alle battute finali. In vista della stagione 2026/27, il massimo campionato italiano conferma una tendenza che, nel bene e nel male, ormai si è consolidata: saranno tanti i cambi in panchina. Salvo sorprese dell'ultima ora, il quadro è ormai definito, restano da ufficializzare soltanto tre operazioni: Ivan Juric al Monza, Rino Gattuso alla Lazio e Massimiliano Allegri al Napoli, trattative comunque vicine alla conclusione.

Le novità non mancano, ma il dato più interessante riguarda l'età media degli allenatori. Quella che sta prendendo forma sarà infatti la Serie A con le panchine più giovani degli ultimi dieci anni. Sono nove i tecnici under 45 ai nastri di partenza e addirittura undici (più della metà) gli under 50. Mai come quest'anno il ricambio generazionale si fa evidente, e speriamo che si traduca in nuove idee e approcci differenti all'interno del campionato. Ma questo sarà un tema da approfondire in futuro.

Anche il Toro si è unito al valzer

TURIN, ITALY - JUNE 12: Torino FC unveil manager Ignazio Abate on June 12, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Tra le scommesse più affascinanti della nuova Serie A c'è quella del Torino, che ha deciso di affidare la propria panchina a Ignazio Abate. Dopo il buon lavoro svolto alla Juve Stabia, il tecnico è pronto a confrontarsi per la prima volta con il primo campionato italiano, raccogliendo una sfida importante in una piazza storicamente esigente. La scelta di Abate rappresenta una scommessa e, allo stesso tempo, un investimento sul futuro. È una decisione che comporta inevitabilmente dei rischi, ma che potrebbe rivelarsi vincente sul lungo periodo; l'obiettivo del club, infatti, sembra essere quello di costruire un progetto tecnico destinato a durare negli anni. Molto dipenderà dall'impatto che l'ex terzino del Milan (e del Torino, per un anno) riuscirà ad avere con la categoria, ma le premesse sono quelle di una scelta precisa: puntare su un allenatore giovane, con idee chiare e voglia di crescere. Bisognerà dargli tempo per imparare e modo di sbagliare.

L'elenco completo

Vediamo l'elenco completo degli allenatori della prossima stagione.

Atalanta: Maurizio Sarri (nuovo)

Bologna: Domenico Tedesco (nuovo)

Cagliari: Fabio Pisacane (confermato)

Como: Cesc Fabregas (confermato)

Fiorentina: Fabio Grosso (nuovo)

Frosinone: Massimiliano Alvini (confermato)

Genoa: Daniele De Rossi (confermato)

Inter: Cristian Chivu (confermato)

Juventus: Luciano Spalletti (confermato)

Lazio: Gennaro Gattuso (in attesa di ufficialità)

Lecce: Eusebio Di Francesco (confermato)

Milan: Ruben Amorim (nuovo)

Monza: Ivan Juric (in attesa di ufficialità)

Napoli: Massimiliano Allegri (in attesa di ufficialità)

Parma: Carlos Cuesta (confermato)

Roma: Gian Piero Gasperini (confermato)

Sassuolo: Alberto Aquilani (nuovo)

Torino: Ignazio Abate (nuovo)

Udinese: Kosta Runjaic (confermato)

Venezia: Giovanni Stroppa (confermato)