L'Italia Under 19 non supera lo scoglio dei gironi. È questa la sentenza emessa oggi al termine della sfida che ha visto gli azzurrini fronteggiare l'Ucraina. Alla squadra del ct Bollini sarebbe bastato un pareggio per raggiungere le semifinali dell'Europeo di categoria. È invece arrivato un ko per 1-0. La rete che certifica la conclusione del percorso nella competizione continentale arriva al 29': fa tutto Olychenko, di proprietà del Bayern Monaco, che parte in slalom dalla trequarti sinistra, supera Mantini e Natali, mette a sedere Vedere e sigla il gol che permette all'Ucraina di chiudere il girone a punteggio pieno. Il pass per la semifinale era stato già staccato prima di questo incontro.

A raggiungere la semifinale è la Croazia, che, come l'Italia, chiude il girone con 4 punti ma con un maggior numero di gol segnati, reso ancora più corposo dal netto 3-0 ai danni della Serbia. La spedizione in Galles dell'Italia Under 19 non finisce però con questa sconfitta di misura: mercoledì è infatti in programma lo spareggio tra le terze classificate dei gironi contro la Danimarca. Chi vince si aggiudicherà un posto al Mondiale Under 20 del 2027.